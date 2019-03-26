Смертельное ДТП в столице: пешеход погиб под колёсами машины скорой помощи (ВИДЕО)

Смертельное ДТП в столице: пешеход погиб под колёсами машины скорой помощи (ВИДЕО)

52-летний мужчина скончался после того, как его сбила машина скорой помощи. Инцидент произошёл в понедельник вечером в столичном районе Телецентр.

По данным полиции, пешеход переходил дорогу не по пешеходному переходу, а машина скорой помощи ехала с включёнными проблесковыми маячками. В автомобиле находились 2 пациента и врачи, пишет publika.md.

– В результате полученных травм пешеход скончался на месте. По словам водителя автомобиля, скорая помощь выполняла свою миссию и ехала с включёнными проблесковыми маячками, – сообщил сотрудник полиции Юлиан Кицан.

Водитель машины скорой помощи сказал, что не заметил пешехода. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md