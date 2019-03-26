Смертельное ДТП в столице: пешеход погиб под колёсами машины скорой помощи (ВИДЕО)

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52-летний мужчина скончался после того, как его сбила машина скорой помощи. Инцидент произошёл в понедельник вечером в столичном районе Телецентр.

По данным полиции, пешеход переходил дорогу не по пешеходному переходу, а машина скорой помощи ехала с включёнными проблесковыми маячками. В автомобиле находились 2 пациента и врачи, пишет publika.md.

– В результате полученных травм пешеход скончался на месте. По словам водителя автомобиля, скорая помощь выполняла свою миссию и ехала с включёнными проблесковыми маячками, – сообщил сотрудник полиции Юлиан Кицан.

Водитель машины скорой помощи сказал, что не заметил пешехода. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование.