Смертельное ДТП в Сороках: пенсионерка погибла под колёсами микроавтобуса

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Пожилая женщина скончалась после того, как попала под колёса микроавтобуса. Трагедия произошла вчера утром в селе Бадичаны Сорокского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Сорок Светланы Талпэ, погибшей оказалась 85-летняя женщина, а за рулём микроавтобуса находился 22-летний молодой человек.

– Водитель микроавтобуса марки Mercedes Sprinter сдавал назад, и в этот момент сбил пенсионерку. В результате происшествия женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи, – сообщила Талпэ.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.