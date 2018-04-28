Смертельное ДТП в Сороках: один человек погиб, еще четверо получили серьезные ранения

Смертельное ДТП в Сороках: один человек погиб, еще четверо получили серьезные ранения

30-летний мужчина скончался на месте, а еще четыре человека – 23-летний молодой человек и три 17-летние девушки были доставлены в больницу с серьезными ранениями после того, как машина, в которой они находились, перевернулась. 

Инцидент произошел минувшей ночью в селе Солокань Сорокского района. Согласно информации полиции, 23-летний водитель машины марки Mercedes не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся. В результате сильнейшего удара 30-летний пассажир скончался на месте. Водитель и три 17-летние девушки были доставлены в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются, пишет protv.md

 

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