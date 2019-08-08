Смертельное ДТП в Сороках: несовершеннолетний велосипедист погиб под колёсами авто

Смертельное ДТП в Сороках: несовершеннолетний велосипедист погиб под колёсами авто

17-летний велосипедист скончался после того, как его сбил автомобиль Renault. Инцидент произошёл вчера на въезде в Сороки.

По данным полиции, юноша ехал на велосипеде в неположенном месте. Вместе с ним на дороге были ещё 3 велосипедиста, которые не пострадали, пишет protv.md.

Несовершеннолетний ехал по встречной полосе. В свою очередь, автомобиль ехал по правилам, а водитель не был пьян.

В результате наезда парень умер до прибытия скорой помощи. Полиция проводит расследование трагического случая.

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