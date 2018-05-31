Смертельное ДТП в Рышканском районе: водитель не справился с управлением и врезался в дерево (ФОТО)

Смертельное ДТП в Рышканском районе: водитель не справился с управлением и врезался в дерево (ФОТО)

Чтобы извлечь его тело из покорёженной машины, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, авария произошла этой ночью на трассе R -7 вблизи села Нихорень Рышканского района. Согласно предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля марки Renault Megane не справился с управлением и въехал в дерево. В автомобиле находился только водитель.

В результате столкновения мужчина скончался, а его тело оказалось заблокированным в покорёженном автомобиле. Для того, чтобы извлечь его тело, понадобилось вмешательство наряда спасателей.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md