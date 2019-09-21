Смертельное ДТП в Рышканах: водитель и пассажир скончались

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Серьёзная авария, в результате которой скончались два человека, произошла вчера в селе Нагоряны Рышканского района. Автомобиль марки Daewoo Nexia, за рулём которого находился 18-летний парень, вылетел с трассы.

Согласно полученной информации, у юноши не было водительского удостоверения, а в машине находились ещё два пассажира. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, передаёт publika.md.

Водитель и один пассажир скончались на месте. Второй пассажир был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.