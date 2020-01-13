Смертельное ДТП в Рышканах: пешеход погиб под колёсами автомобиля

Смертельное ДТП в Рышканах: пешеход погиб под колёсами автомобиля

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль ВАЗ. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По данным местной полиции, трагедия произошла сегодня утром в городе Рышканы. Под колёсами автомобиля скончался 70-летний мужчина. Он переходил дорогу по правилам, но на него наехал автомобиль, за рулём которого находился 63-летний водитель. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дорожного инцидента. Водителю грозит уголовное наказание, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что это третье ДТП за последние сутки, в результате которого погиб пешеход. Другие две аварии с летальным исходом произошли в воскресенье в Унгенах и в селе Ратуш Теленештского района.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md