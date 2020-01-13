Смертельное ДТП в Рышканах: пешеход погиб под колёсами автомобиля

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Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль ВАЗ. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По данным местной полиции, трагедия произошла сегодня утром в городе Рышканы. Под колёсами автомобиля скончался 70-летний мужчина. Он переходил дорогу по правилам, но на него наехал автомобиль, за рулём которого находился 63-летний водитель. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дорожного инцидента. Водителю грозит уголовное наказание, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что это третье ДТП за последние сутки, в результате которого погиб пешеход. Другие две аварии с летальным исходом произошли в воскресенье в Унгенах и в селе Ратуш Теленештского района.