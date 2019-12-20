Смертельное ДТП в Резине: водитель уснул за рулём, машина врезалась в дерево

Смертельное ДТП в Резине: водитель уснул за рулём, машина врезалась в дерево

В результате аварии водитель скончался, а пассажирка была доставлена в больницу. Машина, в которой они ехали, вылетела с трассы и врезалась в дерево. ДТП произошло этим утром вблизи села Трифешты Резинского района.

По данным местной полиции, в ДТП попала машина марки Toyota Corola, за рулём которой находился 83-летний житель Шолданешт. В машине также находилась его супруга. Водитель уснул за рулём, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево.

В результате аварии мужчина скончался на месте, а женщину доставили в больницу с различными травмами. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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