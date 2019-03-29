Смертельное ДТП в Новых Аненах: один человек погиб, двое – в больнице (ФОТО)

Смертельное ДТП в Новых Аненах: один человек погиб, двое – в больнице (ФОТО)

Автомобиль врезался в дерево, в результате чего скончался один человек, а двое других были госпитализированы.

Авария произошла в четверг вечером вблизи села Мерень Новоаненского района, пишет deschide.md. По данным полиции, за рулём автомобиля марки Hyundai Santa FE находился 52-летний мужчина. Он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

После ДТП 41-летний пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи. Второй пассажир, в возрасте 26 лет, а также водитель транспортного средства были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии.

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