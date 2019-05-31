Смертельное ДТП в Яловенах: водитель протаранил бетонный бордюр

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Авария со смертельным исходом произошла вчера в Яловенском районе, на трассе Кишинёв-Хынчешты. 60-летний водитель скончался после того, как микроавтобус, которым он управлял, врезался в бетонный бордюр.

Как сообщила пресс-секретарь ИП Яловен Сильвия Ветку, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, уроженец села Русешть, не справился с управлением. В результате микроавтобус слетел в кювет, врезался в бетонное ограждение и перевернулся, пишет jurnal.md.

В результате водитель микроавтобуса скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.