Смертельное ДТП в Яловенах: водитель посадил мёртвого пассажира на своё место, чтобы избежать ответственности

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Смертельная авария случилась в ночь на воскресенье, 24 ноября, в селе Ниморень Яловенского района. В результате ДТП скончался 43-летний мужчина.

Согласно представленным данным, автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. В нём находились двое мужчин – 29-летний водитель и его пассажир. Автовладелец не пострадал в результате аварии.

Он рассказал приехавшим на место происшествия полицейским, что за рулём находился его приятель. Однако правоохранители выяснили, что транспортным средством управлял именно выживший мужчина. Более того, было установлено, что в момент ДТП в его крови содержалось 0,70 мг/л алкоголя.

Водитель был задержан на 72 часа. Он будет привлечён к уголовной ответственности.