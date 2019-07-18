Смертельное ДТП в Единцах: мотоциклист погиб на месте

Смертельное ДТП в Единцах: мотоциклист погиб на месте

Мужчина, управлявший мотоциклом, погиб после падения с транспортного средства. Трагедия произошла накануне вечером в селе Чепелеуцы Единецкого района.

По данным полиции, 44-летний мотоциклист пытался избежать столкновения с автомобилем ГАЗ, однако потерял контроль над управлением и упал. В результате полученных травм мужчина скончался на месте, передаёт deschide.md. Также было установлено, что водитель ГАЗа, 54-летний мужчина, не уступил дорогу мотоциклисту.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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