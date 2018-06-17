Смертельное ДТП в Думбраве: водитель скончался, двое пассажиров в коме, четверо – травмированы (ФОТО)

Страшная авария произошла сегодня утром, приблизительно в 08:00, в коммуне Думбрава.

Согласно переданной информации, 32-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, пишет protv.md. От сильного удара автомобиль перевернуло на крышу.

В результате аварии водитель автомобиля скончался, а шестеро пассажиров, среди которых двое детей, получили многочисленные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. На данный момент двое из пострадавших находятся в коме.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Было возбуждено уголовное дело.