Смертельное ДТП в Дрокии: один человек погиб, еще двое – госпитализированы (ФОТО)

Один человек погиб, а еще двое были госпитализированы в результате сильнейшего ДТП, которого произошло вблизи села Пелиния Дрокиевского района. 

По информации полиции, 39-летний водитель машины марки BMW намеревался совершить обгон, но не удостоверился в безопасности маневра и врезался в такси марки Dacia. Водитель Dacia погиб на месте. Пассажир такси и водитель BMW были госпитализированы, пишет unimedia.info.

Экспертиза показала, что мужчина, управлявший BMW, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.

 

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