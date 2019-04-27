Смертельное ДТП в Дрокии: один человек погиб, еще двое – госпитализированы (ФОТО)

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Один человек погиб, а еще двое были госпитализированы в результате сильнейшего ДТП, которого произошло вблизи села Пелиния Дрокиевского района.

По информации полиции, 39-летний водитель машины марки BMW намеревался совершить обгон, но не удостоверился в безопасности маневра и врезался в такси марки Dacia. Водитель Dacia погиб на месте. Пассажир такси и водитель BMW были госпитализированы, пишет unimedia.info.

Экспертиза показала, что мужчина, управлявший BMW, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.