Смертельное ДТП в Бельцах: подвыпивший пешеход погиб под колёсами авто (ФОТО 18+)

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Мужчина, переходивший улицу в неположенном месте, попал под колёса автомобиля Fiat scudo. Инцидент произошёл прошлым вечером в Бельцах.

Полицейские, прибывшие к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, пишет newsin.md со ссылкой на tvn.md. Однако через несколько минут мужчина перестал подавать признаки жизни, а прибывшие следом врачи скорой помощи констатировали смерть.

Предварительно установлено, что 40-летний погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. 30-летний водитель, который совершил наезд, говорит, что не заметил мужчину.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.