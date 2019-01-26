Смертельное ДТП в Бардаре: один человек погиб, ещё трое в тяжёлом состоянии (ФОТО)

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Два автомобиля столкнулись вблизи села Бардар Яловенского района.

В результате аварии один человек скончался, и по меньшей мере ещё три человека, среди которых два ребёнка, были доставлены в тяжёлом состоянии в больницу, передаёт publika.md. По словам очевидцев, среди пострадавших есть полуторагодовалый ребёнок. Судя по фотографиям, сделанных с места происшествия, автомобили получили серьёзные технические повреждения.

По предварительным выводам, причиной ДТП стали неблагоприятные метеоусловия. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи, полиция и спасатели. Органы правопорядка выясняют обстоятельства аварии.