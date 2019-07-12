Смертельное ДТП под Оргеевом: грузовик сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте (ВИДЕО)

Смертельное ДТП под Оргеевом: грузовик сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте (ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла минувшей ночью между селом Пеливан и въездом в город Оргеев. 69-летний мужчина, который находился за рулём грузовика с прицепом, сбил пешехода. 59-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, пешеход торопился перейти дорогу к автомобилю службы такси, который его ожидал. К сожалению, в результате полученных травм мужчина скончался. Стоит отметить, что всего за один час до трагедии водитель грузовика отправил видеозапись в Национальный инспекторат патрулирования, на которой видно, что неизвестный мужчина лежит посреди дороги в тёмной одежде.

По данным Национального инспектората патрулирования, с начала текущего года на дорогах страны произошло 173 ДТП с участием недисциплинированных пешеходов, 24 из них скончались, а 150 получили травмы на всю жизнь.

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