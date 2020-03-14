Смертельное ДТП на трассе в Оргееве: погиб пешеход

Смертельное ДТП на трассе в Оргееве: погиб пешеход

Пожилой мужчина переходил дорогу, когда на него наехал микроавтобус, курсирующий по маршруту “Оргеев-Кишинёв”. Трагедия произошла вчера утром в Оргеевском районе.

По предварительной информации, пострадавшим оказался 71-летний мужчина. Он переходил улицу, когда его сбил микроавтобус Volkswagen Crafter.

Пострадавшего доставили в Оргеевскую районную больницу и поместили в реанимационное отделение. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь, пишет deschide.md.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дорожного инцидента.

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