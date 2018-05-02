Смертельное ДТП на трассе: погиб полицейский

34-летний мужчина умер после того, как машина, в которой он находился, врезалась в дерево. Инцидент произошел минувшим вечером на трассе R-6, Бельцы – Сынжерей.

Как пишет tv8.md, за рулем машины марки “Opel Astra” находился сотрудник Департамента полиции Кишинева. Он превысил скорость движения, вследствие чего потерял управление и врезался в дерево. Водитель получил различные травмы и был госпитализирован, а его пассажир, также полицейский, скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.