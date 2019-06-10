Смертельное ДТП на трассе Комрат-Кагул: из-за пьяного водителя скончалась девочка-подросток (ФОТО)

Смертельное ДТП на трассе Комрат-Кагул: из-за пьяного водителя скончалась девочка-подросток (ФОТО)

Несовершеннолетняя скончалась после того, как автомобиль, в котором она находилась, выехал на встречную полосу и перевернулся в кювет. За рулём машины находился пьяный водитель, который ехал на высокой скорости.

Согласно полученным данным, пьяный водитель превысил безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, после чего автомобиль угодил в кювет и перевернулся. В результате аварии 16-летняя девочка-пассажир скончалась на месте, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что в выдыхаемом воздухе 75-летнего водителя автомобиля, который является виновным в ДТП, содержалось 0,56 мг/л алкоголя.

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