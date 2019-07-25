Смертельное ДТП на трассе Кишинёв-Унгены: пешеход погиб под колёсами микроавтобуса

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Трагедия произошла вчера вечером на трассе Кишинёв-Унгены, недалеко от села Кожушна Страшенского района.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, жертвой оказался 50-летний мужчина, личность которого до сих пор не установлена.

Мужчина переходил дорогу в запрещённом и неосвещённом месте. Его сбил микроавтобус, за рулём которого находился 53-летний водитель. В результате пешеход скончался на месте, – уточнила Бециву.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.