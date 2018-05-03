Смертельное ДТП на трассе Кишинёв-Оргеев: легковушка превратилась в груду металла, а водитель скончался на месте (ФОТО)

Жуткая авария случилась сегодня ранним утром в Оргеевском районе, недалеко от села Бравичень.

По данным полиции, автомобиль марки Opel выехал на встречную полосу и его водитель, не убедившись в безопасности манёвра, врезался в микроавтобус маршрута Бельцы-Кишинёв. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, а микроавтобус угодил в кювет, пишет protv.md.

На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи. Согласно переданной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. От сильного удара его автомобиль разделило на две части. В момент аварии в микроавтобусе находились пассажиры, четверо из них были госпитализированы с травмами в районную больницу Оргеева.

На место происшествия приехало несколько бригад скорой помощи, спасатели и полиция. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.