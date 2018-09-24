Смертельная халатность: пока в Кишиневе на улице умирал человек, 4 машины “скорой” были свободны

Дикий и трагичный случай, произошедший на прошлой неделе в Кишиневе, когда скорая 40 минут ехала к умирающему человеку, обсуждался сегодня на заседании правительства.

Премьер Павел Филип рассказал о поступившем ему отчете об инциденте. Так, согласно данному отчету, в то время как перепуганные очевидцы без конца звонили, вызывая скорую, стояли свободными 4 машины, и еще 10 находились в секторе Центр, – это показали системы GPS, установленные во всех машинах скорой помощи.

Итогом этой преступной халатности могут стать увольнение ряда ответственных лиц: замдиректора столичного управления Скорой медицинской помощи, диспетчер и “скорой” Кишинева. Помимо этого, некоторых других ждут дисциплинарные наказания. Также прокуратурой может быть заведено уголовное дело.

Всё произошло вечером 20 сентября на столичной улице Леха Качиньского. Очевидцы рассказали, что мужчина, по-видимому сраженный приступом, упал и стал биться в конвульсиях. Шокированные свидетели тут же вызвали “скорую помощь” посредством службы 112, однако машина прибыла только 40 минут спустя, когда несчастный уже скончался.

Служба 112 позже сняла с себя ответственность за поздний приезд скорой, а в минздраве инициировали внутреннее расследование.