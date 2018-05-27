Смертельная безответственность: в Молдове еще один ребенок погиб в ДТП из-за пьяного отца (ФОТО)

Трагедия произошла 25 мая на дороге в Сынжерейском районе, между сёлами Пепень Ной и Романовка.

Там 24-летний водитель, управлявший Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, потерял контроль над управлением, съехал с каменистой дороги и врезался в дерево. Стрелка спидометра автомобиля указывала, что он ехал со скоростью 90 км/ч, которая значительно превышает максимально разрешенную.

Результаты пьяного лихачества были фатальными для 19-летней жены водителя и их годовалой дочери: первая погибла на месте, а вторая скончалась в реанимации районной больницы Сынжерей. Еще один пассажир, 4-летний мальчик, был доставлен в Центр матери и ребенка. Сам водитель отделался переломом ноги и был доставлен в районную больницу Сынжерей.

Полиция завела уголовное дело. Водитель должен быть задержан на 72 часа.

Напомним, еще одна фатальная авария произошла минувшей ночью в Кишиневе: в ДТП, также спровоцированном пьяным молодым водителем, погиб его 10-месячный сын.