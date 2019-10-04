В Унгенах мужчина скончался под колёсами микроавтобуса

В Унгенах мужчина скончался под колёсами микроавтобуса

66-летний мужчина скончался после того, как на одной из улиц Унген его сбил микроавтобус. Органы правопорядка утверждают, что водитель автотранспорта был трезвым в момент ДТП.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Унген Кристины Викол, инцидент произошёл этим утром на улице Романа в городе Унгены. 66-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил микроавтобус марки Mercedes Sprinter. В результате сильного удара пешеход скончался на месте, передаёт protv.md.

За рулём микроавтобуса находился 45-летний мужчина. По данным правоохранителей, он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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