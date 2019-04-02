Смертельная авария в Стрэшенах: мотоциклист находится в коме

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Водитель мотоцикла, виновный в аварии, произошедшей вчера в селе Скорень Стрэненского района, впал в кому после того, как был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Органы правопорядка расследуют причины трагедии и взяли пробы крови у мотоциклиста для того, чтобы установить, не находился ли он в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила пресс-секретарь полиции Кристина Викол, мотоцикл был без регистрационных номеров, пишет publika.md.

Девочка-подросток, которая скончалась в результате аварии и мотоциклист проживали в одном селе. Мать погибшей неделю назад уехала за границу, а сейчас она должна вернуться домой, чтобы похоронить дочь.

Напомним, что в результате страшного ДТП в Стрэшенском районе скончалась 15-летняя девочка. Мотоцикл, на котором она находилась в качестве пассажира, врезался в автомобиль 34-летнего мужчины. По предварительным данным полиции, мотоцикл ехал на высокой скорости, а автомобиль соблюдал ПДД. Если вина мотоциклиста будет доказана, то ему грозит до 7 лет тюремного заключения с лишением водительских прав.