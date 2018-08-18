Смертельная авария: в результате столкновения машины и телеги скончался мужчина

Ещё одна авария с участием автомобиля и телеги произошла этой ночью на трассе Кишинёв – Бельцы. И в этот раз не обошлось без жертв – на месте скончался 60-летний мужчина, который находился в повозке.

ДТП произошло около 22.00 вблизи населённого пункта Кодрянка Страшенского района, пишет protv.md. По данным полиции, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen врезался в телегу, в которой находилось двое мужчин в возрасте 60 и 65 лет.

В результате аварии на месте скончался один из пассажиров телеги. Второй, 65-летний мужчина, получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Напомним, что в прошлом месяйе страшная авария с участием автомобиля и телеги произошла на трассе Леушаны – Кишинёв. В момент ДТП в телеге находились 8 человек. На месте скончались трое детей и беременная женщина.