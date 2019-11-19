Смертельная авария в Окнице: пассажир скончался, водитель в реанимации (ФОТО)

Смертельная авария в Окнице: пассажир скончался, водитель в реанимации (ФОТО)

Жуткое ДТП произошло вчера в селе Саука Окницкого района. По данным местной полиции, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и потерял управление. В результате машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

После удара водителя в тяжёлом состоянии доставили в Окницкую районную больницу, в реанимационное отделение. К несчастью, 41-летний пассажир скончался на месте до прибытия “скорой”, пишет deschide.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md