Смертельная авария в Каушанах: под колёсами авто погиб велосипедист

Смертельная авария в Каушанах: под колёсами авто погиб велосипедист

62-летний мужчина погиб после того, как его на велосипеде сбил автомобиль BMW. Трагедия произошла сегодня утром на участке трассы между сёлами Плоп-Штюбей и Кырнацены в Каушанском районе.

По данным местной полиции, за рулём BMW находился 36-летний водитель. Столкновение было настолько сильным, что в результате полученных травм велосипедист скончался на месте, до приезда врачей, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md