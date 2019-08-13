Смертельная авария в Каушанах: под колёсами авто погиб велосипедист

0

62-летний мужчина погиб после того, как его на велосипеде сбил автомобиль BMW. Трагедия произошла сегодня утром на участке трассы между сёлами Плоп-Штюбей и Кырнацены в Каушанском районе.

По данным местной полиции, за рулём BMW находился 36-летний водитель. Столкновение было настолько сильным, что в результате полученных травм велосипедист скончался на месте, до приезда врачей, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.