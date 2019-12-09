Смертельная авария в Кагуле: погиб мотоциклист

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Серьёзная авария произошла минувшим вечером в селе Зырнешть Кагульского района. Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем Volkswagen Passat с итальянскими номерами под управлением 39-летнего водителя.

Начальник ИП Кагул Андрей Сырбу рассказал, что авария произошла из-за того, что 35-летний мотоциклист не убедился в безопасности маневра при повороте. В этот момент его мотоцикл был сбит автомобилем, пишет deschide.md.

После столкновения водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажир отделался незначительными травмами.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.