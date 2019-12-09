Смертельная авария в Кагуле: погиб мотоциклист

Серьёзная авария произошла минувшим вечером в селе Зырнешть Кагульского района. Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем Volkswagen Passat с итальянскими номерами под управлением 39-летнего водителя.
Начальник ИП Кагул Андрей Сырбу рассказал, что авария произошла из-за того, что 35-летний мотоциклист не убедился в безопасности маневра при повороте. В этот момент его мотоцикл был сбит автомобилем, пишет deschide.md.
После столкновения водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажир отделался незначительными травмами.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Facebook Комментарии