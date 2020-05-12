Смертельная авария в Дубоссарах: авто с полицейским врезалось в дерево

Смертельная авария в Дубоссарах: авто с полицейским врезалось в дерево

Авария произошла минувшим вечером в селе Голерканы Дубоссарского района. Автомобиль, в котором находился сотрудник полиции, вылетел на обочину и врезался в дерево.

По предварительным данным, мужчина управлял личным автомобилем в свободное от службы время. По неизвестным причинам он не справился с управлением. В результате машина соскользнула с дороги и врезалась в дерево на обочине, передаёт deschide.md.

Водитель погиб на месте, до прибытия машины скорой помощи. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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