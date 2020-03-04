Смертельная авария в Бричанах: машина врезалась в дерево, водитель погиб

Смертельная авария в Бричанах: машина врезалась в дерево, водитель погиб

Один человек погиб, а другой попал в больницу в результате утреннего ДТП в Бричанах.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились двое сотрудников “Бричень-ГАЗ”. Водителю стало плохо за рулем и он потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, пишет deschide.md.

Водитель скончался в машине скорой помощи, а пассажир был доставлен в больницу с различными травмами. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md