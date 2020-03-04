Смертельная авария в Бричанах: машина врезалась в дерево, водитель погиб

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Один человек погиб, а другой попал в больницу в результате утреннего ДТП в Бричанах.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились двое сотрудников “Бричень-ГАЗ”. Водителю стало плохо за рулем и он потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, пишет deschide.md.

Водитель скончался в машине скорой помощи, а пассажир был доставлен в больницу с различными травмами. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии.