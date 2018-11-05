Смертельная авария на трассе Тирасполь – Каменка: 78-летний водитель скончался на месте (ФОТО)

ДТП произошло в понедельник, 5 ноября, около 08.00 на трассе Тирасполь – Каменка.

По данным МВД Приднестровья, автомобиль «Москвич», за рулём которого находился 78-летний житель Тирасполя, следовал в сторону села Малаешты. Не доезжая до «клеверного» моста, пожилой мужчина не справился с управлением. Выехав с проезжей части, машина врезалась в отбойник.

В результате ДТП пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются. Не исключено, что в процессе движения пожилой водитель почувствовал недомогание. По факту случившегося ведётся разбирательство.