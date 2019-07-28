Смертельная авария на трассе: мотоциклист погиб на месте

Смертельная авария на трассе: мотоциклист погиб на месте

24-летний мужчина погиб минувшим вечером в результате аварии, произошедшей на трассе Кишинев-Хынчешты. Он управлял мотоциклом и врезался лоб в лоб в автомобиль. 

По словам пресс-секретаря ГИП Марианны Бециву, за рулем находился 65-летний мужчина, житель Дэнчен. Он направлялся домой из Хынчешт, а на перекрестке с Дэнченами повернул налево. Мотоцикл ехал навстречу и столкнулся лоб в лоб с машиной.

В результате инцидента водителя мотоцикла и его 20-летнюю пассажирку отбросило в разные стороны. Мотоциклист скончался на месте, а девушка была срочно доставлена в больницу. От удара мотоцикл загорелся.

Известно, что водитель автомобиля был трезвым за рулем. Обстоятельства трагедии выясняются.

 

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