Смерть новорожденного в ЦМиР: врачи опровергают обвинения, но и подтверждать свою версию не торопятся (ВИДЕО)

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Врачи не согласны с обвинениями в их адрес, озвученными молодой женщиной из Резины, которая утверждает, что её новорожденный ребёнок скончался из-за врачебной ошибки. А точнее, она считает, что медики ввели малышу зонд не в желудок, а в лёгкие.

Администрация Института матери и ребёнка утверждает, что новорожденный скончался из-за пневмонии. Однако медицинскую карту, которая бы подтвердила эту причину смерти, врачи отказались показывать. Министерство здравоохранения инициировало внутреннее расследование.

– Его кормили с помощью зонда, который был заменён. В этот же день был сделан рентген, который показал, что зонд не введён в лёгкие, – рассказал пресс-секретарь Института матери и ребёнка Максим Казаку.

Это заключение консилиума, который был сформирован в больнице вчера для того, чтобы расследовать этот случай. Врачи Института матери и ребёнка отказываются подробнее рассказывать о смерти новорожденного.

– Причина смерти – пневмония. Рентген показать не могу, он не со мной, – пояснил Максим Казаку.

Позже представители медучреждения сказали, что не могут показать документы, так как они содержат данные личного характера. В то же время, мать погибшего малыша рассказала, что даже ей ещё не выдали медицинскую карту ребёнка после его смерти. Министерство здравоохранения проводит расследование данного случая и объявит результаты 19 апреля. А мама погибшего, в свою очередь, намерена нанять адвокатов, чтобы добиться справедливости через суд.

Напомним, жительница Резины рассказала, что её малыш скончался через две недели после рождения и обвиняет в этом врачей. Она утверждает, что зонд, с помощью которого кормили преждевременно рождённого малыша, ввели по ошибке в лёгкие, что привело к смерти новорожденного.