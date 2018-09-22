Смерть человека в столице: служба 112 сняла с себя ответственность за поздний приезд скорой

Представители службы 112 утверждают, что не несут ответственность за то, что машина “скорой помощи” слишком поздно приехала на вызов по улице Леха Качинского, где вчера скончался человек.

Как сообщает realitatea.md со ссылкой на пресс-релиз службы 112, первый звонок по этому поводу был принят в 20:10:24. По телефону сообщили о том, что на улице Леха Качинского, рядом с домом 6/1, находится мужчина в бессознательном состоянии.

– Оператор службы 112 определил природу срочности, уточнил место происшествия, попросил информацию о пострадавшем, после чего передал ее в диспетчерскую скорой помощи Кишинева в 20:13:18. В соответствии с положениями статьи 19, пункта 2, Закона №174 от 25.07.2014, с момента передачи службой 112 данных о звонке, служба и ее персонал не несет ответственность за дальнейшие действия специализированных срочных служб, которые не входят в компетенции службы 112, – говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что служба приняла несколько звонков по этому поводу, а последний был зафиксирован в 20:52:57. Напомним, что, согласно свидетельствам очевидцев, машину скорой помощи ждали около 40 минут, а прибывшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.