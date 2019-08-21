Смелая девушка, севшая за руль без прав, попыталась подкупить патрульных

Смелая девушка, севшая за руль без прав, попыталась подкупить патрульных

22-летняя девушка пыталась дать взятку сотрудникам полиции после того, как её поймали за рулём без водительского удостоверения. Инцидент произошёл вчера днём на участке трассы Унгены-Кишинёв.

Патрульные заметили подозрительно движущуюся машину и остановили водителя для проверки, пишет publika.md. Как выяснилось, у девушки за рулём не оказалось водительских прав. Чтобы “замять” инцидент, она попыталась дать взятку правоохранителям.

Несмотря на то, что нарушительнице неоднократно разъяснили последствия подобных действий, девушка всё же бросила в полицейскую машину 100 евро. Данный факт был задокументирован, ведётся разбирательство.

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