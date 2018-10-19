Служебные собаки таможенников обнаружили более 600 тысяч сигарет с начала года

С начала 2018 года четвероногие коллеги сотрудников Таможенной службы предотвратили 132 попытки незаконного оборота товаров. Чаще всего служебные собаки находят контрабанду табачных изделий.

По данным Таможенной службы, за первые 9 месяцев 2018 года с подачи служебных собак было конфисковано 608 480 контрабандных сигарет, что на 22% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме этого, четвероногие друзья таможенников помогли обнаружить товары из категории запрещённых, такие как: анаболики, токсичные вещества, наркотики и оружие. Также участие служебных собак привело к обнаружению товаров для хирургической пластики, одежды, обуви, а также косметических средств.

Стоит отметить, что Кинологический центр Таможенной службы был основан в 2007 году. В настоящее время он располагает 22 служебными собаками, обученными для обнаружения товаров различных видов. Кроме этого, с ноября прошлого года в Таможенной службе появилась собака, обученная находить денежные средства.