Служебные собаки помогли таможенникам пресечь три попытки контрабанды сигарет (ФОТО)

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Сотрудники таможни предотвратили три попытки незаконного провоза табачных изделий благодаря участию обученных собак. В общей сложности было обнаружено 25 400 незадекларированных сигарет различных марок. В двух случаях были конфискованы и автомобили, используемые для перевозки товара.

Первый случай был зафиксирован на КПП “Скулень”. Собака таможенной службы отреагировала на автомобиль, водитель которого намеревался покинуть страну. В результате обыска было обнаружено 9 800 сигарет в полу салона.

Еще одна крупная партия табачных изделий была задержана в Леушенах. Около 11 400 сигарет были спрятаны в топливном баке автомобиля, принадлежащем гражданину Молдовы. И в этом случае не обошлось без участия обученных собак.

О третьей попытке сообщили сотрудники таможни из международного аэропорта Кишинёва. Они обнаружили 4 200 незадекларированных сигарет в чемодане пассажира, направляющегося в Дублин.

Согласно процедуре, контрабандные сигареты были изъяты. Нарушителю был предъявлен штраф в размере 3 250 леев.