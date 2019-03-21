Служебные собаки помогли таможенникам пресечь три попытки контрабанды сигарет (ФОТО)

Служебные собаки помогли таможенникам пресечь три попытки контрабанды сигарет (ФОТО)

Сотрудники таможни предотвратили три попытки незаконного провоза табачных изделий благодаря участию обученных собак. В общей сложности было обнаружено 25 400 незадекларированных сигарет различных марок. В двух случаях были конфискованы и автомобили, используемые для перевозки товара.

Первый случай был зафиксирован на КПП “Скулень”. Собака таможенной службы отреагировала на автомобиль, водитель которого намеревался покинуть страну. В результате обыска было обнаружено 9 800 сигарет в полу салона.

Еще одна крупная партия табачных изделий была задержана в Леушенах. Около 11 400 сигарет были спрятаны в топливном баке автомобиля, принадлежащем гражданину Молдовы. И в этом случае не обошлось без участия обученных собак.

О третьей попытке сообщили сотрудники таможни из международного аэропорта Кишинёва. Они обнаружили 4 200 незадекларированных сигарет в чемодане пассажира, направляющегося в Дублин.

Согласно процедуре, контрабандные сигареты были изъяты. Нарушителю был предъявлен штраф в размере 3 250 леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md