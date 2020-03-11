Служебные командировки депутатов временно приостановлены

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Парламент Республики Молдова устанавливает режим мобилизации и индивидуальной ответственности депутатов и сотрудников в связи с развитием эпидемиологической ситуации инфекции COVID-19. Согласно решению Постоянного бюро законодательного органа, приостановлены публичные мероприятия в законодательном органе, а также служебные командировки.

В то же время пленарные заседания, а также заседания постоянных комиссий будут проводиться в обычном режиме. Для обеспечения прозрачности деятельности парламента представители средств массовой информации получат доступ в пресс-зал парламента.

Эти меры одобрены Постоянным бюро в дополнение к усиленным мерам по дезинфекции и тепловизорной проверке, введенным в начале текущей недели.