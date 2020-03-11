Служебные командировки депутатов временно приостановлены

Служебные командировки депутатов временно приостановлены

Парламент Республики Молдова устанавливает режим мобилизации и индивидуальной ответственности депутатов и сотрудников в связи с развитием эпидемиологической ситуации инфекции COVID-19. Согласно решению Постоянного бюро законодательного органа, приостановлены публичные мероприятия в законодательном органе, а также служебные командировки.

В то же время пленарные заседания, а также заседания постоянных комиссий будут проводиться в обычном режиме.  Для обеспечения прозрачности деятельности парламента представители средств массовой информации получат доступ в пресс-зал парламента.

Эти меры одобрены Постоянным бюро в дополнение к усиленным мерам по дезинфекции и тепловизорной проверке, введенным в начале текущей недели.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md