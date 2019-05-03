Служебная собака помогла таможенникам пресечь очередную попытку контрабанды сигарет (ФОТО)

Служебная собака помогла таможенникам пресечь очередную попытку контрабанды сигарет (ФОТО)

Благодаря участию служебной собаки удалось предотвратить попытку гражданки Румынии незаконно пересечь границу с 13 000 сигарет. Инцидент произошёл 2 мая на контрольно-пропускном пункте “Кагул”.

К пункту пропуска приблизился автомобиль Ford Focus, за рулём которого находилась 24-летняя гражданка соседней страны. К транспортному средству подошёл служебный пёс, который указал на наличие сигарет в машине. Позже подтвердилось, что в тайниках в бардачке и в боковых стенках авто находилось 647 пачек сигарет различных марок.

Как удалось установить, девушку не впервые задерживают за попытку контрабанды сигарет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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