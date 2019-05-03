Служебная собака помогла таможенникам пресечь очередную попытку контрабанды сигарет (ФОТО)

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Благодаря участию служебной собаки удалось предотвратить попытку гражданки Румынии незаконно пересечь границу с 13 000 сигарет. Инцидент произошёл 2 мая на контрольно-пропускном пункте “Кагул”.

К пункту пропуска приблизился автомобиль Ford Focus, за рулём которого находилась 24-летняя гражданка соседней страны. К транспортному средству подошёл служебный пёс, который указал на наличие сигарет в машине. Позже подтвердилось, что в тайниках в бардачке и в боковых стенках авто находилось 647 пачек сигарет различных марок.

Как удалось установить, девушку не впервые задерживают за попытку контрабанды сигарет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.