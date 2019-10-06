Служебная собака помогла пресечь очередную попытку контрабанды сигарет (ФОТО)

Служебная собака помогла пресечь очередную попытку контрабанды сигарет (ФОТО)

На контрольно-пропускном пункте «Джурджулешть-Галаць» служебная собака помогла пограничникам найти 5 800 сигарет, спрятанных в автомобиле. Инцидент был зарегистрирован сегодня утром.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к пункту пропуска подъехал автомобиль марки Seat Altea, за рулём которого находился 20-летний житель Кагульского района. Он предъявил пограничникам румынский паспорт. В ходе тщательной проверки автотранспорта, проведенной командой таможенников и пограничников, была найдена партия контрабандных сигарет. Наличие табачных изделий в автомобиле учуял служебный пёс правоохранителей.

В общей сложности было изъято 5 800 сигарет марки Ashima. Нарушитель был оштрафован.

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