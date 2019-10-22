Служебная собака помогла предотвратить контрабанду сигарет

Служебная собака помогла предотвратить контрабанду сигарет

Более 80 пачек сигарет были обнаружены в багажнике автомобиля на выезде из страны. Инцидент произошёл минувшей ночью в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”.

Для контроля подъехал автомобиль Dacia Logan с румынскими регистрационными номерами. В ходе проведения проверки служебная собака отреагировала на табачные изделия в багажнике.

Было установлено, что табачные изделия с акцизной маркой РМ перевозил житель румынского города Васлуй. Прокомментировать инцидент мужчина отказался.

Согласно процедуре, был составлен протокол о нарушении. Обстоятельства инцидента выясняются.

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