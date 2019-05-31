Осужденный за изнасилование и кражу заключенный попытался сбежать из тюрьмы

Осужденный за изнасилование и кражу заключенный попытался сбежать из тюрьмы

Этим утром в пункте пропуска “Волинтирь” был задержан гражданин Молдовы, который спешно пытался покинуть пределы страны. Ему удалось сбежать из изолятора в Штефан-Водэ после того, как его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Для поимки беглеца было решено привлечь служебную собаку. Вскоре оперативная группа определила направление движения нарушителя. Увидев пограничников, мужчина попытался убежать. В итоге сотрудники были вынуждены произвести 3 предупредительных выстрела.

Беглецом оказался 25-летний житель села Пуркары Штефан-Водского района, приговорённый к 10 годам лишения свободы за кражу, изнасилование и применение физического насилия. В настоящее время мужчина находится в изоляторе ИП Штефан-Водэ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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