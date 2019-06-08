Службу Госохраны вернули в подчинение президенту

Службу Госохраны вернули в подчинение президенту

Депутаты парламента на заседании в субботу 59 голосами одобрили в окончательном чтении возвращение Службы государственной охраны в подчинение президенту страны. Об этом сообщила спикер Зинаида Гречаный.

– Закон был принят в первом, а также сразу во втором и окончательном чтениях, – заявила Гречаный.

Напомним, Закон о переходе Службы государственной охраны из подчинения президента страны в ведение правительства был принят в декабре 2016 года – до вступления в должность Игоря Додона.

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