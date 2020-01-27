Службе госохраны – 28 лет! Президент принял участие в праздничном мероприятии по этому поводу (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон принял участие в торжественном собрании, посвященном 28-й годовщине создания Службы государственной охраны. Глава государства искренне поздравил всех сотрудников СГО и сердечно поблагодарил их за преданность и профессионализм, демонстрируемые ими при выполнении служебных обязанностей. Также президент выразил признательность и ветеранам Службы, которые стояли у ее истоков и благодаря которым сохраняются и продвигаются самые красивые традиции.

– Рад констатировать, что в настоящее время в Службе состоят хорошо обученные офицеры, чья деятельность регламентируется адекватными правовыми рамками. Кроме того, с удовлетворением отметил высокие результаты, достигнутые сотрудниками СГО на различных международных соревнованиях. Заверил всех присутствующих в том, что высшее руководство страны продолжит оказывать поддержку в улучшении условий непрерывного профессионального обучения офицеров СГО, а также в решении проблем, с которыми они сталкиваются, – отметил президент на своей странице в соцсети.

По случаю их профессионального праздника и в знак высокой оценки деятельности Службы Игорь Додон подписал Указ о присвоении государственных наград и вручил почетные дипломы президента группе сотрудников и ветеранов учреждения.