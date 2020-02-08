Служба уличной помощи приютила более 30 беспризорников

Служба уличной помощи приютила более 30 беспризорников

За год работы Служба уличной помощи приютила 32 ребёнка, найденных на улицах Кишинёва. Специализированная социальная служба предоставляет дневные услуги по уходу за детьми, находящимися в ситуации риска.

Среди бенефициаров услуги есть дети, у которых нет контактов со своими семьями. Они проводят весь день на улице, попрошайничая или работая, передаёт ipn.md. Из 32 бенефициаров 28 – мальчики. Более 20 детей – в возрасте от 13 до 16 лет.

Уже год эти дети могут позаботиться о своей гигиене, получают питание, могут переодеться, услышать хорошее слово. Нам удалось интегрировать в семьи 7 детей из тех, кто был на улице. И мы очень хотим и ждём, чтобы местные власти, откуда эти дети прибыли, отреагировали, принимали участие и вернули их домой, – рассказала врио начальника Муниципального управления по защите прав ребёнка Лучия Качук.

По мнению специалистов, эти дети подвержены риску физического и сексуального насилия, трудовой эксплуатации. Большинство употребляют наркотики и алкоголь, не имеют удостоверений личности, не посещают школу.

В Службе уличной помощи работает социальный работник, психолог, психопедагог и др. Бенефициары получают психологическое консультирование, питание, консультирование по вопросам поведения и формирования жизненных навыков. Служба уличной помощи была создана июльским решением Кишинёвского муниципального совета в 2018 году и заработала в феврале 2019 года.

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