Служба уличной помощи помогла более 30 беспризорникам

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За год работы Служба уличной помощи приютила 32 ребёнка, найденных на улицах Кишинёва. Специализированная социальная служба предоставляет дневные услуги по уходу за детьми, находящимися в ситуации риска.

Среди бенефициаров услуги есть дети, у которых нет контактов со своими семьями. Они проводят весь день на улице, попрошайничая или работая, передаёт ipn.md. Из 32 бенефициаров 28 – мальчики. Более 20 детей – в возрасте от 13 до 16 лет.

Уже год эти дети могут позаботиться о своей гигиене, получают питание, могут переодеться, услышать хорошее слово. Нам удалось интегрировать в семьи 7 детей из тех, кто был на улице. И мы очень хотим и ждём, чтобы местные власти, откуда эти дети прибыли, отреагировали, принимали участие и вернули их домой, – рассказала врио начальника Муниципального управления по защите прав ребёнка Лучия Качук.

По мнению специалистов, эти дети подвержены риску физического и сексуального насилия, трудовой эксплуатации. Большинство употребляют наркотики и алкоголь, не имеют удостоверений личности, не посещают школу.

В Службе уличной помощи работает социальный работник, психолог, психопедагог и др. Бенефициары получают психологическое консультирование, питание, консультирование по вопросам поведения и формирования жизненных навыков. Служба уличной помощи была создана июльским решением Кишинёвского муниципального совета в 2018 году и заработала в феврале 2019 года.