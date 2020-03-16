Служба такси предоставила медработникам 900 машин для бесплатных поездок

Служба такси предоставила медработникам 900 машин для бесплатных поездок

Компания iTaxi предоставила медработникам 900 машин, которые будут бесплатно возить их к работе. Об этом руководство компании заявило сегодня посредством пресс-релиза, отметив, что такое решение было принято в знак солидарности и уважения к сотрудникам медицинской сферы.

– В эти дни мы думаем о тех, кто ежедневно находится под большим давлением и продолжает работать, направив силы на наше здоровье и безопасность. Чтобы облегчить им труд, мы предлагаем медработникам бесплатное пользование нашими услугами, в их распоряжении будут 900 машин, – говорится в сообщении компании.

Так, медработники могут бесплатно доехать до Клинической инфекционной больницы «Тома Чорбэ», Республиканской клинической больницы, Института скорой медицинской помощи, а также до Муниципальной детской инфекционной больницы.

Заказать такси можно по номерам 14222, 14428, 14999 или через приложение iTaxi. Водителю необходимо будет предъявить удостоверение.

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