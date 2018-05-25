Служба рыбоохраны оштрафовала браконьера за намерение порыбачить электроудочкой (ФОТО)

Нарушитель был наказан штрафом в размере 4 500 леев, а также изъятием всех рыболовных приборов и инвентаря.

Как сообщают представители Служба рыбоохраны, случай произошёл на берегу реки Днестр, в районе Косэуць, вблизи села Трифэуць. Двое рыбаков намеревались порыбачить электроудочкой, использование которой запрещено законом. Увидев сотрудников Службы рыбоохраны, мужчины бросились бежать, оставив при этом на берегу лодку и электроудочку.

Спустя более недели личность одного из браконьеров была установлена. Он полностью признал свою вину. В его отношении был составлен протокол об административном нарушении, согласно которому мужчина должен выплатить 4 500 леев. Он был наказан не только за намерение порыбачить электроудочкой, но и за нарушение пограничного режима.

Стоит отметить, что металлическая лодка, сачок, аккумулятор и электрический прибор, оставленные рыбаками на месте преступления, были изъяты сотрудниками Службы рыбоохраны.